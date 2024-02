Geht es endlich los, 360 Capital?

Die Stimmung und der Buzz: Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von 360 Capital Group Ltd auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Note.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zwei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen 360 Capital Group Ltd. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für 360 Capital Group Ltd. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 36,36 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der 25-Tage-RSI (Wert: 56,41) führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie damit unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der 360 Capital Group Ltd-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,6 AUD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. In Summe wird die 360 Capital Group Ltd-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.