Geht es endlich los, 2U?

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von 2u eine Performance von -85,79 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -4,39 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -81,4 Prozent für 2u entspricht. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -5,24 Prozent im letzten Jahr, und 2u lag 80,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt wurden in den letzten zwölf Monaten 6 Analystenbewertungen für die 2u-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein "Neutral"-Rating für die 2u-Aktie. Es liegen keine Analystenupdates zu 2u aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 10,75 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 1144,21 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs (0,864 USD). Daher erhält die 2u-Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung in Bezug auf 2u kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Beurteilung auf sozialen Plattformen eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um 2u in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von 2u beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Software") von 2,76 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.