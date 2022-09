„Gegen die Hochinflation hilft nur eine Stabilisierungsrezession“

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Erst haben die Zentralbanken gezögert, die Zinsen anzuheben, haben herumlaviert, den Preisanstieg zum temporären Inflationsbuckel uminterpretiert und die Hände in den Schoß gelegt. Doch jetzt geht es Schlag auf Schlag. Die Geldbehörden in den Industrieländern steuern um, heben die Zinsen dies- und jenseits des Atlantiks in kurzer Zeit und in großen Schritten an. Das Emporschnellen der Zinsen versetzt die Investoren in… Hier weiterlesen