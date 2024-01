Gefran Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Faktoren, um die allgemeine Meinung von Investoren und Nutzern im Internet zu verstehen. Wir haben uns die Aktie von Gefran Spa genauer angesehen und dabei die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gefran Spa zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich für die langfristige Stimmungslage eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Gefran Spa-Aktie ein Durchschnitt von 8,86 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,65 EUR, was eine -2,37-prozentige Abweichung bedeutet und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 8,02 EUR, was zu einem letzten Schlusskurs darüber (+7,86 Prozent) führt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Die Diskussionen rund um Gefran Spa auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge und überwiegend neutrale Themen rund um den Wert wurden angesprochen. Unserer Redaktion zufolge ist das Unternehmen daher als "Neutral" einzustufen.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Gefran Spa liegt bei 48,98, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 für die Gefran Spa bewegt sich bei 42, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".