Gefran Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der die Überkauftheit oder Überverkauftheit eines Wertpapiers anzeigen kann. Der RSI für die Gefran Spa-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 51, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 22,75, was darauf hinweist, dass Gefran Spa überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Gefran Spa derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 8,96 EUR, während der Kurs der Aktie bei 8,62 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -3,79 Prozent führt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,9 EUR, was einer Abweichung von +9,11 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut"-Wert klassifiziert.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten bei Gefran Spa in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen.

Die Anleger-Stimmung bei Gefran Spa in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt. Daher erhält die Aktie auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung ein "Gut"-Rating.