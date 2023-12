Gefran Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Anleger-Stimmung bei Gefran Spa in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Unternehmens führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie als neutral bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Rating für die Gefran Spa-Aktie. Der RSI7 liegt bei 83,33 und wird daher als "schlecht" eingestuft, während der RSI25 bei 28,47 liegt und somit als "gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 8,94 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,39 EUR liegt, was einer Abweichung von -6,15 Prozent entspricht und somit als "schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 7,92 EUR, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit als "gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Gefran Spa-Aktie für die einfache Charttechnik daher ein neutrales Rating.