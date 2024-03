Gefran Aktie: Was soll das denn werden?

Die Stimmungslage unter Anlegern war in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Gefran Spa, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Gefran Spa-Aktie der letzten 200 Handelstage aktuell bei 8,43 EUR liegt. Dieser Wert liegt nur 1,9 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 8,27 EUR, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 8,26 EUR nahe dem letzten Schlusskurs (+0,12 Prozent), was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit wird die Gefran Spa-Aktie insgesamt basierend auf der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage RSI für Gefran Spa liegt derzeit bei 24,39 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage RSI liegt bei 49,34, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Gefran Spa für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu den üblichen Aktivitäten im Netz liegt. Daher wird Gefran Spa in Bezug auf diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Gefran Spa somit eine "Neutral"-Bewertung.