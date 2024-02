Gefran Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf betrachtet. Für die Gefran Spa zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 75, was auf eine Überkaufung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 65, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Für die Aktie von Gefran Spa zeigt die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gefran Spa war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Note.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, allerdings wurden verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Gefran Spa diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Gefran Spa auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Sowohl der GD200 als auch der GD50 zeigen Abweichungen von -4,29 Prozent bzw. -3,4 Prozent, was zu der Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".