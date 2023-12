Geely Automobile Holdings Aktie: Das liegt auf Eis

Die Dividendenrendite von Geely Automobile beträgt gegenwärtig 2,31 Prozent, was 2,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,97 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung bei Geely Automobile festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb die Gesamtbewertung in diesem Bereich ebenfalls "Gut" ist.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Geely Automobile-Aktie beträgt aktuell 52, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 68,31 weniger volatil und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Geely Automobile bei -37,06 Prozent, was mehr als 47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Automobile"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,86 Prozent, wobei Geely Automobile mit 32,2 Prozent erneut deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.