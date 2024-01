Geely Automobile Holdings Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Dividende von Geely Automobile beträgt derzeit 2,31 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,86 % als niedrig eingestuft wird. Die ausgeschüttete Dividende wird daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Geely Automobile in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -37,06 %, während der Branchendurchschnitt bei -5,51 % liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,15 HKD um 13,3 % unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine negative Bewertung.

In den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmungslage gegenüber Geely Automobile zu verzeichnen. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen nahm ab, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.