Geely Automobile-Anleger sollten sich noch gedulden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Geely Automobile beträgt das aktuelle KGV 14. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automobile" haben im Durchschnitt ein KGV von 14. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Geely Automobile weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs hat die Aktie von Geely Automobile im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,91 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Geely Automobile damit 23,69 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,22 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt -15,65 Prozent. Geely Automobile liegt aktuell 13,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Geely Automobile liegt bei 31,58 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie auch auf längerfristige Sicht weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 50,97), wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von Geely Automobile wurde die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität auf unterdurchschnittliche Aktivität untersucht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Somit erhält die Aktie von Geely Automobile bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".