Geely Automobile-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Aktienkurs von Geely Automobile hat im vergangenen Jahr eine negative Rendite von -37,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Aktie um 38,63 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,57 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Automobile" beträgt -6,15 Prozent, und Geely Automobile liegt derzeit 30,91 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Geely Automobile besonders negativ diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an acht Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Geely Automobile liegt derzeit bei 14,05 Euro, was 8 Prozent weniger ist als der Durchschnittswert in der Branche. Dadurch wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet erscheint.

In technischer Hinsicht ist die Geely Automobile derzeit -6,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -14,16 Prozent, wodurch die Aktie auch in diesem Zeitraum insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.