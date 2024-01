Geely Automobile Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile Ltd.":

In den letzten vier Wochen konnte bei Geely Automobile eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führte zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich leicht reduziert, was zu einer insgesamt negativen Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Geely Automobile liegt bei 66,13 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 50,17 keine überkauften oder überverkauften Signale, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zu Geely Automobile veröffentlicht, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die kommunikativen Tätigkeiten zeigen vor allem negative Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Ebene führt.

Bei der technischen Analyse der Geely Automobile-Aktie zeigt sich eine Abweichung des aktuellen Kurses von -13,3 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200). Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist eine Abweichung von -5,78 Prozent auf. Insgesamt wird das Unternehmen daher auch aus charttechnischer Sicht mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.