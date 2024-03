Geely Automobile Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile Ltd.":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Geely Automobile wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird die Aktie von Geely Automobile in diesem Bereich daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Geely Automobile mit 2,86 Prozent 2,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Automobile"-Branche wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Betrachtet man die Performance der Aktie in den vergangenen 12 Monaten, so erzielte Geely Automobile eine negative Performance von -18,21 Prozent. Im Branchenvergleich ergibt sich eine Underperformance von -9,57 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 15,41 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformances in beiden Vergleichen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Geely Automobile ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. 7 negative und 0 positive Handelssignale aus den sozialen Medien verstärken diese Einschätzung, was zu einer "Schlecht" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.