Geely Automobile Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Geely Automobile hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,31 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,02 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auch die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen haben zudem einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer weiteren negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Jedoch ist die Geely Automobile aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt. Trotzdem hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,06 Prozent erzielt, was 35,22 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Geely Automobile, mit positiven fundamentalen Aspekten, aber negativen Entwicklungen in Bezug auf Dividendenrendite, Anleger-Sentiment und Aktienkurs.