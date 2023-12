Geely Automobile Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine klare Richtung, weder positiv noch negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen jedoch haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Geely Automobile ausgetauscht. Daraus ergibt sich eine neutrale Bewertung der Aktie durch die Redaktion. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Konkret gab es 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu keinem "Gut"-Signal, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Geely Automobile-Aktie liegt bei 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (78,76) ist die Aktie jedoch überkauft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Geely Automobile.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Geely Automobile eine Performance von -37,06 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche eine Underperformance von -30,44 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Performance von -42,4 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus technischer Sicht erhält die Geely Automobile-Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 9,49 HKD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 7,79 HKD lag, was zu einem Unterschied von -17,91 Prozent führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (8,81 HKD) liegt mit einem Unterschied von -11,58 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Geely Automobile-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.