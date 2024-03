Geely Automobile Aktie: Das macht sprachlos!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile Ltd.":

Die technische Analyse der Geely Automobile-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,04 HKD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 9,2 HKD weicht somit um +1,77 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 8,22 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +11,92 Prozent darüber liegt. Daher erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Geely Automobile derzeit eine Dividendenrendite von 2,86 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,94 %. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung in Bezug auf die Geely Automobile-Aktie wurde auf sozialen Plattformen analysiert, wobei überwiegend negative Kommentare festgestellt wurden. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Betrachtung führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab acht konkret berechnete Signale (8 "Schlecht", 0 "Gut"), wodurch sich auf der Ebene der Handelssignale eine "Schlecht"-Bewertung ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Geely Automobile in den vergangenen Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde ebenfalls als durchschnittlich bewertet.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Geely Automobile-Aktie aufgrund der technischen Analyse, der Dividendenrendite, der Stimmung auf sozialen Plattformen und der Diskussionsstärke in den letzten Wochen.