Geely Automobile Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Aktienkurs von Geely Automobile hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -28,91 Prozent erzielt, was mehr als 25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -11,26 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat die Aktie eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Geely Automobile-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Unterschieds von -9,21 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Die Dividendenrendite von Geely Automobile liegt mit 2,86 Prozent 2,25 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,11 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.