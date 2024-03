Geely Automobile Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile Ltd.":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Geely Automobile-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (49) als auch der 25-Tage-RSI (42,86) bestätigen diese Einschätzung.

Investoren, die in die Aktie von Geely Automobile investieren, können eine Dividendenrendite von 2,86 % erzielen. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite in der Automobilbranche liegt diese jedoch um 2,23 Prozentpunkte niedriger, was eine negative Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens zur Folge hat.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Geely Automobile liegt derzeit bei 15,23, was 5 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Überbewertung des Titels und einer "Schlecht"-Einstufung auf Grundlage des KGV.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Geely Automobile-Aktie eine Performance von -18,21 Prozent, was eine Underperformance von -8,84 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite 15,43 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.