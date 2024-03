Geely Automobile Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile Ltd.":

Die Diskussionen rund um Geely Automobile haben in den sozialen Medien in den vergangenen Wochen ein deutlich negatives Signal ausgesandt. Die häufig negativen Meinungen und Themen deuten darauf hin, dass die Aktivität im Netz schwach ist und die Diskussionsintensität unterdurchschnittlich ist. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht". Auch der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen und 25 Tagen zeigt eine neutrale Bewertung. In Bezug auf den Aktienkursvergleich innerhalb der Branche "Zyklische Konsumgüter" und "Automobile" ergibt sich ebenfalls eine neutrale Bewertung, da die Rendite von Geely Automobile unter dem Branchendurchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.