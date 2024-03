Geely Automobile Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile Ltd.":

Die Geely-Automobile weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,86 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,04 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz von -2. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt momentan bei 15,23 Euro, was 9 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 13. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Geely-Automobile-Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ sind. Trotzdem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen diskutiert. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich der Stimmung.

In den vergangenen 12 Monaten hat die Geely-Automobile eine Performance von -18,21 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche im Durchschnitt nur um -6,6 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -11,61 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor hat die Geely-Automobile eine Unterperformance von 15,46 Prozent gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating dieser Kategorie führt.