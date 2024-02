Geely Automobile Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile Ltd.":

Die Anlegerstimmung bezüglich der Geely Automobile-Aktie wird derzeit auf den sozialen Medien intensiv diskutiert. Die Mehrheit der Kommentare und Meinungen in den letzten zwei Wochen ist negativ, und es wurden hauptsächlich negative Themen angesprochen. Aus diesen Signalen ergibt sich insgesamt ein "Schlecht" Signal mit neun "Schlecht" und null "Gut" Signalen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Schlecht" eingestuft. Die Dividendenrendite von Geely Automobile liegt derzeit bei 2,31 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,06 %, was zu einer weiteren "Schlecht" Bewertung führt. Aus charttechnischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs um -20,3 % vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab und liegt somit im "Schlecht"-Bereich. Auch auf der Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, da der letzte Schlusskurs 9,89 % unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) für die letzten 7 und 25 Tage zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Geely Automobile basierend auf der Anlegerstimmung, der Dividendenrendite, der technischen Analyse und dem RSI als "Schlecht" bewertet.