Geely Automobile Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Die Geely Automobile-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 2,31 Prozent, was 2,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Geely Automobile bei 9,55 HKD. Dies entspricht einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs bei 8,08 HKD liegt, was einem Abstand von -15,39 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 8,93 HKD ergibt sich eine Differenz von -9,52 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den vergangenen vier Wochen, daher erhält die Geely Automobile-Aktie eine Bewertung von "Gut". Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Negative Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 6 Schlecht- und 3 Gut-Signale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.