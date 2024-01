Geely Automobile Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile Ltd.":

In den letzten vier Wochen konnte bei Geely Automobile eine Verbesserung der Stimmungslage in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie mit "Gut". Gleichzeitig wurde jedoch eine leichte Reduzierung in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Automobile"-Branche hat Geely Automobile in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,06 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von -27,89 Prozent entspricht. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Geely Automobile mit -36,31 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Geely Automobile bei 84,21 liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25 von 56,33 deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was insgesamt zu einer negativen Gesamteinschätzung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion vor allem von negativen Themen geprägt war. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Daten ergaben ebenfalls überwiegend Verkaufssignale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung der Aktie von Geely Automobile basierend auf der Stimmungslage, der Branchenvergleich, dem RSI und dem Anleger-Sentiment.