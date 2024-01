Geely Automobile Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Der Aktienkurs von Geely Automobile hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,06 Prozent erzielt, was 41,1 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt -4,71 Prozent, und Geely Automobile liegt aktuell 32,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Geely Automobile derzeit bei 8,59 HKD, was -1,83 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung aufgrund einer Distanz von -9,1 Prozent zum gleitenden Durchschnitt als "Schlecht" eingestuft. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Geely Automobile liegt derzeit bei 14, was bedeutet, dass die Börse 14,05 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies sind 9 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ein gemischtes Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Während in den Kommentaren und Meinungen in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Auf dieser Basis werden insgesamt vier Handelssignale ermittelt, davon 0 Gut- und 4 Schlecht-Signale. Dieses Ergebnis führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" Aktie. Zusammengefasst ist die Aktie von Geely Automobile bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.