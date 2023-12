Geely Automobile Aktie: Knallt es bald?

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Dividendenrendite von Geely Automobile beträgt derzeit 2,31 Prozent, was 2,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,97 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung der Anleger bei Geely Automobile in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten zwei Wochen dominierten jedoch vor allem negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 6 negative und 3 positive Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie der Geely Automobile derzeit bei 9,55 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 8,08 HKD liegt, was einem Abstand von -15,39 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -9,52 Prozent. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der technischen Analyse daher "Schlecht".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Geely Automobile 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen der Branche "Automobile" unter dem Durchschnitt von 15 liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion, da sie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist.