Geely Automobile Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den 7- und 25-Tage-RSI für Geely Automobile. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 73,24 Punkte, was bedeutet, dass Geely Automobile momentan überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Geely Automobile weder überkauft noch überverkauft ist. Die daraus resultierende Bewertung ist daher "Neutral". Insgesamt wird Geely Automobile in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite beträgt aktuell 2,31 Prozent in Relation zum aktuellen Kursniveau, was 2,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automobile, 4,96) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Geely Automobile-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt derzeit 14,05 und liegt 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automobile) von 15. Aus diesem Grund wird die Aktie aus heutiger Sicht als unterbewertet eingestuft, weshalb Geely Automobile in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse steht der Kurs von Geely Automobile mit 7,82 HKD derzeit -8,22 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -16,45 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingeschätzt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Geely Automobile-Analyse vom 19.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Geely Automobile jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Geely Automobile-Analyse.

Geely Automobile: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...