Geely Automobile Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Aktuell beträgt das KGV von Geely Automobile 14, während vergleichbare Unternehmen in der Automobilbranche im Durchschnitt ein KGV von 14 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie von Geely Automobile daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Geely Automobile mit 2,86 Prozent 2,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Automobilbranche. Die Aktie wird daher als eher unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz um Geely Automobile werden über einen längeren Zeitraum in Bezug auf die Anzahl der Diskussionen und die Stimmungsänderungen beobachtet. Die Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet, und erhält daher eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht somit einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für Geely Automobile in diesem Punkt eine "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Geely Automobile-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 30, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (37,57) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Geely Automobile.