Geely Automobile Aktie: Jetzt knallt es!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Der Aktienkurs von Geely Automobile liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 48 Prozent darunter, mit einer Rendite von -37,06 Prozent. Die "Automobile"-Branche insgesamt erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,9 Prozent, wobei Geely Automobile mit 33,16 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Geely Automobile derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, mit einem Unterschied von 2,64 Prozentpunkten (2,31 % gegenüber 4,95 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Geely Automobile ein Neutral-Titel ist. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für sieben Tage misst, ergibt einen Wert von 68,06, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage zeigt einen Wert von 74,7, was zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Sentiment und der Buzz rund um Geely Automobile wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit eine Einstufung von "Schlecht" für Geely Automobile in diesem Punkt.