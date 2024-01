Geely Automobile Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile Ltd.":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Geely Automobile in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Geely Automobile-Aktie in den letzten 7 Tagen als überkauft eingestuft wird, was zu einer schlechten Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergibt eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein schlechtes Rating.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Geely Automobile-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -37,06 Prozent erzielt, was 38,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich der Automobilbranche liegt die Aktie mit einer Rendite von -6,15 Prozent 30,91 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 14 liegt, was bedeutet, dass die Börse 14,05 Euro für jeden Euro Gewinn von Geely Automobile zahlt. Dies ist 8 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als gut eingestuft.