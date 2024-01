Geely Automobile Aktie: Hilfe!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Geely Automobile beträgt das aktuelle KGV 14, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Automobilbranche, die im Durchschnitt ein KGV von 15 haben, zeigt, dass Geely Automobile derzeit unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt überwiegend negative Meinungen zur Aktie von Geely Automobile veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass insbesondere negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -13,3 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 9,4 HKD mit dem aktuellen Kurs von 8,15 HKD vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt mit einer Abweichung von -5,78 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Geely Automobile beträgt derzeit 2,31 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Automobile") von 4,86 %. Dadurch wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

