Geely Automobile Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. Zuletzt wurde insbesondere die Aktie von Geely Automobile in den sozialen Medien diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Geely Automobile beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen jedoch, dass insbesondere negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Automobilbranche hat Geely Automobile in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,21 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -8,84 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite des Unternehmens mit -15,43 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aktuell bietet die Aktie von Geely Automobile eine Dividendenrendite von 2,86 %, was 2,23 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Geely Automobile liegt derzeit bei 15,23, was 5 Prozent höher ist als der Durchschnittswert in der Branche. Dadurch wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.