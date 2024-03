Geely Automobile Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile Ltd.":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Geely Automobile diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen weder starke positive noch negative Themen rund um Geely Automobile diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Weitere Untersuchungen zeigen jedoch, dass überwiegend negative Signale abgegeben wurden, was zu einer schlechten Bewertung auf analytischer Ebene führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Geely Automobile liegt derzeit bei 15,23 Euro, was 8 Prozent höher ist als der Durchschnitt in der Branche. Aufgrund dieses überbewerteten Wertes wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ist Geely Automobile mit 2,86 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt (5,01 %) niedriger zu bewerten, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Geely Automobile-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,05 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 8,84 HKD liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aufgrund des höheren Schlusskurses von 8,12 HKD.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine neutrale Bewertung, während auf fundamentaler und dividendentechnischer Ebene sowie bei der technischen Analyse überwiegend schlechte Signale festgestellt werden. Die Geely Automobile-Aktie wird in Summe daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.