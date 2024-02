Geely Automobile Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile Ltd.":

Der Aktienkurs von Geely Automobile hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -28,91 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die allgemeine Rendite für die "Automobile"-Branche in diesem Zeitraum betrug -13,55 Prozent, und auch hier liegt Geely Automobile mit einer Rendite von 15,35 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Geely Automobile in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, und daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass es aktuell keine übermäßige Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Schlecht"-Rating zugewiesen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Geely Automobile derzeit 14, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Automobile"-Branche als neutral betrachtet wird. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) für Geely Automobile derzeit bei 46,84 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf der Basis des RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt sich ein Wert von 49, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher im Hinblick auf den RSI ebenfalls als "Neutral" eingestuft.