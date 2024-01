Geely Automobile Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Die Dividendenrendite von Geely Automobile beträgt derzeit 2,31 Prozent, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt von 1,68 Prozent liegt. Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Geely Automobile liegt bei 14,05, was unter dem Branchendurchschnitt von 14,62 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in Bezug auf die Aktie von Geely Automobile ist überwiegend negativ, basierend auf der Analyse sozialer Plattformen und Handelssignalen. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten beiden Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten hat Geely Automobile eine Performance von -37,06 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien im Durchschnitt um -8,99 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -28,07 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von -1,32 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in Bezug auf den Branchenvergleich als "Schlecht" bewertet.