Geely Automobile Aktie: Eine klare Abfuhr!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Aktuell beträgt das KGV von Geely Automobile 14, während vergleichbare Unternehmen in der Automobilbranche im Durchschnitt ein KGV von 15 haben. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie von Geely Automobile daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet, der die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation setzt. Bei Geely Automobile liegt der 7-Tage-RSI bei 66,13 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 50,17, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Bei einem Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Geely Automobile im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -37,06 Prozent erzielt hat, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche "Automobile" liegt die Rendite mit -5,51 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Analyse der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigt, dass bei Geely Automobile in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet wurde, wodurch die Aktie in diesem Punkt mit einem "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was insgesamt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.