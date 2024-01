Geely Automobile Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Die Diskussionen über Geely Automobile in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein, da in diesem Zeitraum auch drei Handelssignale festgestellt werden konnten, von denen 3 als negativ bewertet werden. Die Gesamtbewertung fällt daher als "Schlecht" aus.

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs von 8,35 HKD eine 11,55-prozentige Abweichung vom gleitenden Durchschnittskurs der letzten 200 Tage (9,44 HKD) - ein "Schlecht"-Signal. Der 50-Tage-Durchschnittskurs von 8,73 HKD ergibt hingegen ein "Neutral"-Signal, da die Abweichung lediglich 4,35 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs daher als "Neutral" bewertet.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7-Tage-Basis (31,71 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (66,03 Punkte) ergeben eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Geely Automobile mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,05 einen vergleichsweise niedrigen Wert auf. Dies liegt 8 Prozent unter dem Durchschnitt der Automobilbranche. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf fundamentaler Basis.