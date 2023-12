Geely Automobile Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile":

Die Geely Automobile-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,49 HKD erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 7,79 HKD, was einem Unterschied von -17,91 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was zu weiteren "Schlecht"-Bewertungen führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Geely Automobile-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings ergibt die Analyse des RSI über 25 Tage ein "Schlecht"-Rating aufgrund einer Überkaufung der Aktie.

Im Vergleich zur "Automobile"-Branche und dem "Zyklische Konsumgüter"-Sektor zeigt die Geely Automobile-Aktie eine Underperformance von -30,44 Prozent bzw. 42,4 Prozent. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Geely Automobile. Die statistische Auswertung historischer Daten zeigt jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.