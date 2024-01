Geely Automobile Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile Ltd.":

Der Aktienkurs von Geely Automobile hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,06 Prozent erzielt, was 35,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Automobilbranche beträgt -8,66 Prozent, und Geely Automobile liegt aktuell 28,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war vor allem von negativen Themen geprägt, und statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Verkaufsignalen in den letzten zwei Wochen. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment als "Schlecht" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Geely Automobile beträgt 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von Geely Automobile ein neutrales Niveau von 52,03, sowohl über einen Zeitraum von 7 Tagen als auch von 25 Tagen. Dadurch wird die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.