Geely Automobile Aktie: Aus und vorbei!

Die Dividendenrendite von Geely Automobile liegt derzeit bei 2,31 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,89 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,59 Prozent, wodurch die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Geely Automobile eine Performance von -37,06 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automobile"-Branche eine Underperformance von -32,78 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 4,29 Prozent erzielte, lag Geely Automobile 41,35 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Geely Automobile mit -11,55 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal aufweist, während der GD50 ein Kurs von 8,73 HKD aufweist, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Geely Automobile-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien von Geely Automobile werden positiv bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung hin, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.