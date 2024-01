Geely Automobile Aktie: Aufgepasst!

Die Dividendenrendite der Geely Automobile-Aktie beträgt 2,31 Prozent, was 2,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 9,42 HKD liegt, während der aktuelle Kurs 8,42 HKD beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -10,62 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 8,71 HKD, was einer Distanz von -3,33 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Geely Automobile-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,06 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Automobile"-Branche durchschnittlich um -5,39 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -31,67 Prozent für Geely Automobile. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie 41,49 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls wichtig und zeigt, dass zuletzt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings wurden in den letzten Tagen vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Neutral".