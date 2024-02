Geely Automobile Aktie: Abwarten

Weitere Suchergebnisse zu "Geely Automobile Ltd.":

Die Aktie von Geely Automobile gilt gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 13,19 insgesamt 9 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Automobile", der bei 14,48 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Geely Automobile eingestellt waren. Es gab drei positive und zehn negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Gemäß der Stimmungsanalyse erhält Geely Automobile daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Geely Automobile von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass sich die Geely Automobile-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 9,24 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 7,66 HKD liegt, was einer deutlichen Abweichung von -17,1 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 8,11 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,55 Prozent). Aufgrund dieser Indikatoren erhält die Geely Automobile-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Geely Automobile zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Geely Automobile auf Basis der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.