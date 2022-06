Geek+ und Reesink Logistic Solutions geben neue Partnerschaft bekannt

Duiven, Niederlande (ots/PRNewswire) -- Geek+ hat sich mit Reesink Logistic Solutions zusammengetan, um AMR-Technologien in Unternehmen in ganz Europa einzusetzenGeekplus, der weltweite Marktführer im Bereich AMR, hat heute den Beginn einer neuen Partnerschaft mit einem der führenden europäischen Systemintegratoren, Reesink Logistic Solutions, bekannt gegeben. Die beiden Unternehmen gehen eine nicht-exklusive Zusammenarbeit ein, die die gesamte Produktpalette von Geekplus abdeckt und vor allem auf Nordeuropa mit Schwerpunkt auf den Niederlanden, Deutschland und Polen ausgerichtet ist."Der Markt für Lagerautomatisierung wird immer wettbewerbsintensiver und dichter. Um den zukünftigen Entwicklungen immer einen Schritt voraus zu sein, haben die RLS-Firmen immer nach den neuesten Technologien gesucht, um das Produktportfolio zu ergänzen. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Geekplus Systeme für sich selbst sprechen und eine neue Welt der Möglichkeiten in unserem Markt eröffnen. Wir sind daher begeistert von dieser neuen Partnerschaft und freuen uns darauf, die AMRs zu unseren integrierten Lösungen hinzuzufügen", sagte Gert Bossink, Vizepräsident von Royal Reesink und Bereichsleiter von Reesink Logistic Solutions."Geekplus ist 2019 in den europäischen Markt eingetreten und hat das Geschäft hier in einem fantastischen Tempo ausgebaut und die Entwicklung des E-Commerce-Phänomens in diesem Gebiet beschleunigt. Wir bemühen uns nun um den Aufbau eines starken und hochprofessionellen Partnernetzwerks und freuen uns, dass Reesink Logistic Solutions mit einer ausgereiften und stabilen Präsenz in Europa dazugehört", sagte Jackson Zhang, Präsident von Geekplus Europe.Geekplus wurde 2015 gegründet und hat sich sehr schnell vergrößert und hat nun Niederlassungen in sieben Ländern. Das Unternehmen ist ein weltweit führender AMR-Hersteller mit sechs Produktlinien, die Lageraufgaben wie Kommissionierung, Bewegung, Sortierung, Gabelstapler, Shuttle und kollaborative Roboter lösen. Geekplus ist besonders stark auf dem Gebiet der Kommissionierung goods-to-person (Ware zur Person), mit Tausenden von P-800-Robotern, die weltweit im Einsatz sind. Aufbauend auf dieser Erfahrung hat Geekplus kürzlich PopPick entwickelt, die Spitze der goods-to-person AMR-Technologie.Reesink Logistic Solutions (RLS) ist die europäische Abteilung für Lagerautomatisierung von Royal Reesink, einer globalen Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in den Niederlanden. Mit mehr als 50 Jahren aktiver Marktpräsenz und über 850 realisierten Automatisierungsprojekten ist RLS derzeit einer der stärksten Systemintegratoren in Europa und bietet eine breite Palette von Lösungen an, die von Lagerkranen, Hochregallagern, Förderanlagen und Shuttlesystemen bis hin zur Integration von Software und neuen Technologien wie AMR reichen.Über Geek+Geek+ ist ein globales Technologieunternehmen, das die intelligente Logistikrevolution anführt. Wir setzen fortschrittliche Robotik- und KI-Technologien ein, um flexible, zuverlässige und hocheffiziente Lösungen für Lager und Supply Chain Management zu realisieren. Geek+ genießt das Vertrauen von mehr als 500 global agierende Großkunden weltweit und ist als Weltmarktführer für autonome mobile Roboter bestens bekannt. Geek+ wurde 2015 gegründet und beschäftigt über 1500 Mitarbeiter an unseren Standorten in Deutschland, Großbritannien, den USA, Japan, Südkorea, China, Hongkong und Singapur.Für weitere Informationen besuchen Sie: https://www.geekplus.com/Pressekontakt:Für weitere Anfragen,bitte kontaktieren Sie: Lee Turner Kodak,PR- und Kommunications-Manager,lee.kodak@geekplus.com,Tel: +49 0172 512 2909; Christian Borrmann,Marketing Manager DACH,christian.borrmann@geekplus.com ,Tel: +49 0172 512 3167Original-Content von: Geek+, übermittelt durch news aktuell