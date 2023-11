Geek+ stellt den branchenweit größten mobilen Roboter für die Lagerautomatisierung in einer Höhe von bis zu 12 Metern vor

Shanghai (ots/PRNewswire) -Geek+, der weltweit führende Anbieter von mobilen Logistikrobotern, hat das höchste mobile ASRS-System vorgestellt, das die Lagerautomatisierung in einer Höhe von bis zu 12 Metern (40 Fuß) unterstützt. Die neue Roboterlösung wurde auf der CeMat Asia zusammen mit dem gesamten Ware-zur-Person-Portfolio des Unternehmens der Öffentlichkeit vorgestellt. Sie wurde bereits an Standorten in Nordamerika und Asien installiert und ist bei mehreren großen globalen Einzelhändlern im Einsatz.Yong Zheng, Gründer und CEO von Geek+, sagte: „Als frühe Pioniere im Bereich der mobilen Robotik bringen wir vollen Einsatz für kontinuierliche Innovationen, um unsere Kunden auf ihrem neuen Weg hin zu mehr Automatisierung zu begleiten. Die erweiterte RoboShuttle-Lösung ist eine wichtige Ergänzung unserer Ware-zur-Person-Familie und bietet Einzelhändlern, die nach der richtigen Lösung für ihr Lager suchen, mehr Auswahlmöglichkeiten."Das Behälter-zur-Person-System fungiert als mobiles ASRS-System, bei dem mobile Roboter die automatische Ein- und Auslagerung von Behältern für Kommissionierung, Einlagerung und Rückgabe übernehmen. Dieses in mehr als 20 Ländern eingesetzte System ist die flexibelste Hochregallagerlösung auf dem Markt, da seine mobilen Roboter ohne fest installierte Anlagen auskommen.Darüber hinaus kann dieses System mit dem Regal-zur-Person-System von Geek+ kombiniert werden. Dieses einzigartige Angebot ermöglicht es Kunden, sich für die Lösung, die ihren konkreten Anforderungen am besten entspricht, zu entscheiden. Dieses hybride System unterstützt die Lagerung und Kommissionierung von Artikeln unterschiedlicher Größe auf Regalen, auf Paletten und in Behältern im Rahmen eines äußerst flexiblen und anpassungsfähigen Layouts.„Unsere Lösungen zeichnen sich durch ihre Integrationsfähigkeit aus und lassen sich nahtlos miteinander kombinieren. Wir bieten unseren Kunden die beste Auswahl an Systemen und sie können mithilfe unserer verschiedenen Module eine individuelle Lösung für sich zusammenstellen. Das macht Geek+ einzigartig und hat es uns ermöglicht, in den letzten fünf Jahren konsequent an der Spitze des globalen Marktes zu stehen", so Yong Zheng weiter.Der große Roboter arbeitet innerhalb der Gänge und konzentriert sich auf das vertikale Ein- und Auslagern von Behältern. Anschließend übergibt er sie an kleine und schnelle Kommissionierroboter, die unter den Regalen hindurchfahren und die Artikel zu den jeweiligen Kommissionierplätzen bringen können. Durch die Koordination zwischen diesen Robotern lässt sich eine flexible und platzsparende Kommissionier- und Lagerlösung für Lager mit einer Höhe von bis zu 12 Metern erzielen. Der neueste Zuwachs in der Ware-zur-Person-Familie von Geek+ verwendet Saugnäpfe, die im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt mit einer höheren Aufbewahrungsdichte überzeugen.Die Systeme von Geek+ werden von einer einzigen Softwareplattform verwaltet, die mehrere Robotertypen für die Echtzeit-Pfadplanung, das optimale Verkehrsmanagement und die Aufgabenzuweisung verwaltet und sich damit ideal für Großeinsätze eignet. Die Software lässt sich nahtlos in die wichtigsten Lagerverwaltungssysteme integrieren und ermöglicht so eine einfache Bereitstellung und Integration.Informationen zu Geek+Geek+ ist ein weltweit führender Anbieter von Roboterlösungen für die Logistik. Wir entwickeln Autonomous Mobile Robot (AMR)-Lösungen, um eine flexible, zuverlässige und hocheffiziente Automatisierung für Lager und das Lieferkettenmanagement zu erzielen. Geek+ genießt das Vertrauen von mehr als 1000 globalen Branchenführern und genießt einen guten Ruf als Weltmarktführer für autonome mobile Roboter. Geek+ wurde 2015 gegründet und beschäftigt mehr als 1500 Mitarbeiter. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den USA, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Japan, Südkorea, China, Hongkong (Sonderverwaltungszone) und Singapur.Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.geekplus.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2255894/GeekPlus_RobotShuttle.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2014500/4359146/Geek_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/geek-stellt-den-branchenweit-groWten-mobilen-roboter-fur-die-lagerautomatisierung-in-einer-hohe-von-bis-zu-12-metern-vor-301987850.htmlPressekontakt:Marie Peterson,VP Marketing und Kommunikation,marie.peterson@geekplus.com,+33695010346Original-Content von: Geek+, übermittelt durch news aktuell