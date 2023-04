Geduld gefragt: Aktuelle Entwicklungen der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie zog in den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 81,84 USD auf. Mit einem letzten Schlusskurs von 81,50 USD verzeichnet sie eine Abweichung um -0,42 Prozent und eine charttechnisch neutrale Bewertung. Zudem liegt der letzte Schlusskurs mit -10,81 Prozent nahe am gleitenden Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (81,50 USD), was zu einer negativen Beurteilung der Aktie führt.

Einschätzung der Analysten zur Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

Die Analysten haben in den letzten drei Monaten eine Einschätzung für die Taiwan Semiconductor Manufacturing abgegeben, welche insgesamt als “Neutral” eingestuft wird. Die Meinungen der Experten verteilen sich dabei auf 2 Buc-, 4 “Neutral” und keine negative Bewertung. Auch für den vergangenen Monat zeigt sich...