Geduld der daVictus-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse zeigt, dass die Davictus-Aktie laut trendfolgender Indikatoren sowohl auf längerfristiger als auch auf kurzfristiger Basis schlecht bewertet wird. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,53 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 0,0425 GBP lag, was einer Abweichung von 91,98 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,72 GBP liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von 94,1 Prozent führt. Insgesamt erhält Davictus daher eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 50 Punkten, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hindeutet. Auf 25-Tage-Basis ist Davictus jedoch als überkauft einzustufen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Stimmung für Davictus als neutral bewertet, da sich in den letzten Wochen kaum Veränderungen zeigten und auch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird ebenfalls als neutral eingestuft, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen.

Insgesamt lässt sich daher sagen, dass Davictus auf verschiedenen Analyseebenen mit einer neutralen oder schlechten Bewertung versehen wird.