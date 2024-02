Geduld der Zimi-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeigt aktuell einen Wert von 91,67 für die Zimi-Aktie an. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 78, was auf eine überkaufte Situation hinweist und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden untersucht, um die Stimmungslage zu bewerten. Dabei zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über die Zimi-Aktie eine mittlere Aktivität aufweist und daher neutral bewertet wird. Allerdings gibt es eine negative Veränderung in der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse betrachtet auch trendfolgende Indikatoren wie den gleitenden Durchschnitt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt zeigen, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich darunter liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Schließlich wird auch das Anleger-Sentiment berücksichtigt, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert. In den letzten zwei Wochen wurde über Zimi neutral diskutiert, aber in den letzten Tagen überwogen negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Bewertung für die Zimi-Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren und Analysen.