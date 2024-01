Geduld der Zico-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die Zico-Aktie wird derzeit mit einer "Schlecht"-Einstufung bewertet, da der Aktienkurs einen Abstand von -22,86 Prozent zur 200-Tage-Linie von 0,07 SGD aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 0,06 SGD ergibt sich ein Abstand von -10 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Zico-Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung in den sozialen Medien wird daher als "Neutral" eingestuft, obwohl die Anzahl der Beiträge abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zico-Aktie mit einem Wert von 100 als überkauft gilt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Auch der RSI25-Wert von 79 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. In den letzten ein, zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zico diskutiert, was die positive Stimmung unterstreicht.

Insgesamt ergibt sich für die Zico-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine überwiegend negative Bewertung.