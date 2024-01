Geduld der Zhejiang Netsun-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse der Zhejiang Netsun-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 21,95 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 20,27 CNH liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -7,65 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 22,23 CNH über dem aktuellen Kurs, was einer Abweichung von -8,82 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Zhejiang Netsun in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält Zhejiang Netsun in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und zeigt, dass vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien dominierten. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Zhejiang Netsun, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Zhejiang Netsun daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die technische Analyse und das Anleger-Sentiment eine eher negative Bewertung für die Zhejiang Netsun-Aktie, während das gestiegene Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien auf eine etwas positivere Entwicklung hindeutet. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.