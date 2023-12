Geduld der Yunfeng-Anleger hat sich nicht ausgezahlt!

Die technische Analyse der Yunfeng-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 1,12 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,88 HKD, was einem Unterschied von -21,43 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert und ergab einen Wert von 0,93 HKD, wobei der letzte Schlusskurs um -5,38 Prozent darunter lag. Daher erhält die Yunfeng-Aktie auch hierfür ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält Yunfeng also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Yunfeng eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Yunfeng daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Yunfeng von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Yunfeng bei 0 Prozent, was 4,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Fundamental gesehen ist Yunfeng im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 36,4 gehandelt, was einen Abstand von 240 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 10,69 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.